Звезда Instagram София Казакова из Калининграда рассказала о своём участии в реалити-шоу "Инстаграмщицы"

Жительница Калининграда София Казакова приняла участие в съёмках реалити-шоу "Инстаграмщицы", которое выходило в эфир телеканала "Пятница" в феврале. Об участии Клопс.Ru рассказала сама девушка.



По словам Софии, утвердили её почти сразу. "Главное, что я получила, — это опыт. Не скажу, что очень положительный, но всё же стоило попробовать себя в этом амплуа", — пояснила блогерша. Она отметила, что больше участвовать в реалити-шоу пока не собирается, так как ей не понравилось, как были смонтированы сцены с её участием.

Кроме того, девушка рассказала, как ей удаётся поддерживать отличную физическую форму: приходится тренироваться 3-4 раза в неделю, в среднем по полтора часа.

На странице Софии в Instagram sofia_official_ уже 1 млн подписчиков. В реалити-шоу "Инстраграмщицы" участвуют хозяйки наиболее популярных в русском сегменте интернета страничек. В рамках проекта девушкам приходится прочувствовать на себе жизнь среднестатистических россиянок: ютиться в тесных квартирах и ходить на работу.