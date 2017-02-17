"Твой Бро": почему молодые люди переезжают из Москвы в провинцию

Столичный спецкор "Твоего Бро" поговорил с с тремя молодыми людьми, которые не так давно уехали из Москвы в Ижевск, Петропавловск-Камчатский и Калининград, о смене места жительства.

Я родился в Москве, жил в центре, а школьное образование получил дома. После – пытался поступить в МГУ, с первого раза не получилось – из-за русского языка. Потом поступил на юриспруденцию в Лингвистический и ушел через год. Какое-то время после ухода из института я сидел дома, играл в приставку и по сети познакомился с девушкой. Мы как-то разговорились, появился интерес, я несколько раз ездил к ней в Ижевск. Потом чувства стали сильнее, и я решил бросить недавно появившуюся работу и переехать к ней – она не хотела бросать семью и друзей.

К переезду я готовился месяца три. Хотя Ижевск не так далеко, но было тяжело – теряешься перед незнакомым городом. В Москве хоть знаешь, где ближайшее метро, где что.

В Москве я довольно часто ходил на концерты классической музыки, в Ижевске же играют похуже. А так: кино есть, какие-то клубы – хотя я клубной жизнью никогда не интересовался.