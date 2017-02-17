На шести улицах Калининграда в пятницу отключат свет (список)
В пятницу, 17 февраля, в Калининграде будут произведены плановые отключения электроэнергии и газа. Об этом сообщили в администрации. Свет в различное время отключат на шести улицах. Газа не будет ещё на шести улицах.
Вчера в городе отключали свет на 13 улицах. В некоторых домах не было отопления, воды и газа. Со списком улиц можно ознакомиться в материале
Клопс.Ru.
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