"Нас замуровывают": жители дома в Калининграде, ремонтируемого "под старину", об остеклении балконов
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде жители дома № 6—8 по Ленинскому проспекту, который в рамках капитального ремонта оформят в немецком стиле, жалуются на устанавливаемые в здании балконные блоки. Об этом сообщает
"Страна Калининград".
Калининградцы недовольны тем, что окна в новых конструкциях открываются только частично. В результате жители не смогут самостоятельно мыть их снаружи.
Если окна, выходящие на оживлённый проспект, не протирать от пыли еженедельно, света белого не увидишь, а теперь это будет невозможно делать. Нам посоветовали нанимать мойщиков стёкол, один визит которых стоит 1 500 рублей. А у нас в доме практически все пенсионеры! — рассказала жительница дома.
Горожане говорят, что их "замуровывают". Рассказали жители дома и о других проблемах, появившихся в процессе капремонта. Так, во время ремонта кровли из-за аварии на старых коммуникациях в одном из подъездов оказались затоплены все квартиры. Из-за забитых строительным мусором дымоходов перестали работать колонки.
Одетый в новый костюм больной не станет здоровее! Поэтому украшение фасада не решит проблемы дома, коммуникациям которого более 60 лет!" — цитирует издание калининградцев.
В январе 2017 года стало известно о завершении
капитального ремонта одного из домов на Ленинском проспекте. Работы в домах № 2—4, 6—8 и 8а—8б начались в октябре 2016 года.
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