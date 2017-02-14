На благоустройство парка в Багратионовске в 2017 году выделят 250 млн

На развитие парка в Багратионовске в 2017 году планируется направить порядка 250 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом во вторник, 14 февраля, во время рабочего выезда врио губернатора Антона Алиханова сообщил журналистам глава администрации городского округа Максим Азов.
"Поэтапно в этом году начнём строительство либо летнего театра, либо детской площадки. Далее будем привлекать возможности приграничного сотрудничества, уже ведутся переговоры, есть предварительные договорённости", — рассказал Азов.
Антон Алиханов добавил, что до конца февраля местные власти должны определиться с тем, что именно появится в парке в рамках проекта. При этом он отметил, что если запросы муниципалитета будут выше возможностей регионального бюджета, то финансирование программы будет растянуто на несколько лет.
Во время посещения Багратионовска врио губернатора Калининградской области предложил
в три раза сократить состав регионального совета по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне. Первое заседание в его обновлённом виде запланировано на апрель 2017 года.
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