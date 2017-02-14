На Куршской косе пройдёт День тюленя
Фото со страницы парка "Куршская коса" в Facebook
В национальном парке "Куршская коса" отпразднуют День тюленя. Об этом сообщается на странице парка в Facebook
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Мероприятие состоится в воскресенье, 19 февраля. "Экологический праздник, посвящённый морским млекопитающим, пройдёт в этом году в национальном парке не совсем обычно", — отмечают организаторы. Так, в 11:00 на автостоянку на 14,7 км у визит-центра "Музейный комплекс" приглашаются те, кто хочет внести личный вклад в повышение качества жизни тюленей и очистить побережье от мусора. На акцию будет отведён почти час, а сам праздник начнётся в 12:00 в визит-центре.
В программе Дня тюленя:
— открытие фотовыставки "Морские исполины Командорских вод";
— лекторий о морских млекопитающих — обитателях заповедных территорий от Балтики до Командорских островов (8+);
— в зале природы состоится "Литературное лежбище" (3+);
— музыкальный флешмоб "Танец тюленя";
— творческие мастер-классы по росписи деревянных фигурок, аппликации, "Раскрась тюленя" (для самых маленьких), "Собери мозаику";
— игра "Путешествие лосося";
— фотосессия и игры с ростовой куклой-тюленем Ластиком;
— викторина "Жизнь млекопитающих".
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