Буйство красок и прозрачность: стилист рассказала о модных тенденциях в одежде весны и лета 2017 года

Основным фэшн-трендом в предстоящем сезоне 2017 года будет стилизация 80-х. Об этом рассказала имидж-дизайнер Дарьяна Князева.

Буйное и противоречивое время, когда, по мнению обывателей, царствовала его величество Безвкусица, теперь правит бал в новом сезоне. Преувеличенный верх, ультракороткое мини с акцентированной талией, блестящие фактуры и броские цвета — элементы, без которых невозможно себе представить грядущее лето. Совет: не стоит только мешать всё это в одном котле, ведь для стильного образа в духе времени вполне достаточно чего-то одного: объемного бомбера, плечистого жакета, мешковатого плаща или брюк-бананов.

Прозрачность — ещё один тренд, к которому стоит присмотреться повнимательней. Платья, блузки, туники из совсем ничего не скрывающих тканей, таких как тюль, органза, кружево и тончайшая сетка, просто обязаны поселиться в новом сезоне в гардеробе модников. Однако чтобы не смутить окружающих откровенной прозрачностью своих намерений, носите такие вещи поверх обычных: например, халат из тюля будет отлично смотреться с удлиненной футболкой, а невесомая шифоновая блузка станет более целомудренной в тандеме с кроп-топом.