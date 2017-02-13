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Буйство красок и прозрачность: стилист рассказала о модных тенденциях в одежде весны и лета 2017 года

13:58
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  • Фото предоставлены сайтом "Твой Бро"
Фото предоставлены сайтом "Твой Бро"
Основным фэшн-трендом в предстоящем сезоне 2017 года будет стилизация 80-х. Об этом рассказала имидж-дизайнер Дарьяна Князева.
 
Буйное и противоречивое время, когда, по мнению обывателей, царствовала его величество Безвкусица, теперь правит бал в новом сезоне. Преувеличенный верх, ультракороткое мини с акцентированной талией, блестящие фактуры и броские цвета — элементы, без которых невозможно себе представить грядущее лето. Совет: не стоит только мешать всё это в одном котле, ведь для стильного образа в духе времени вполне достаточно чего-то одного: объемного бомбера, плечистого жакета, мешковатого плаща или брюк-бананов.
 
Прозрачность — ещё один тренд, к которому стоит присмотреться повнимательней. Платья, блузки, туники из совсем ничего не скрывающих тканей, таких как тюль, органза, кружево и тончайшая сетка, просто обязаны поселиться в новом сезоне в гардеробе модников. Однако чтобы не смутить окружающих откровенной прозрачностью своих намерений, носите такие вещи поверх обычных: например, халат из тюля будет отлично смотреться с удлиненной футболкой, а невесомая шифоновая блузка станет более целомудренной в тандеме с кроп-топом.

Читайте дальше на сайте "Твой Бро".
 
 

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2 комментария Правила комментирования

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pavlen.nikolay
pavlen.nikolay #
14:43
прикольно
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pavlen.nikolay
pavlen.nikolay #
14:48
прикольно
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