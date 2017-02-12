Калининградские битбоксеры Евгений и Павел Фроликовы выступили на проекте “Минута славы” (видео)

Калининградцы Евгений и Павел Фроликовы выступили на телепроекте “Минута славы” на первом канале. Об этом браться рассказали Клопс.ру.

Битбоксеры, которые уже известны у себя в городе, исполнили знаменитую мелодию Harlem shake. “Публика была в восторге от нашего выступления, — рассказывает Павел Фроликов. — Всё было на высоком уровне. Но, к сожалению, дальше мы не прошли”.

Как считают музыканты, всё дело в разных взглядах на музыку у солидного жюри и молодых исполнителей. Впрочем, братья не считают это поражением, они давно и успешно выступают не только за пределами Калининграда, но и в Европе.