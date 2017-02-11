Виновника ДТП с премьером Польши могут посадить на три года

В Польше прокуратура предъявила обвинение 21-летнему водителю, из-за которого пострадала в ДТП премьер-министр Беата Шидло. Об этом сообщает ТАСС.

Молодому человеку грозит до трех лет реального лишения свободы. Премьер не получила серьезных травм и отделалась синяками.

ДТП произошло в Освенциме, правительственная колонна из трех автомобилей обгоняла “Фиат”. Кортеж ехал с включёнными световыми и звуковыми сигналами.

Водитель пропустил одну машину, повернул и врезался в автомобиль, где находилась премьер. Находившийся за рулем правительственного автомобиля шофёр попытался увернуться от столкновения, съехал на обочину и врезался в дерево.

От серьёзных травм Шидло спасли ремни безопасности. Но и она, и ее водитель и охранник были госпитализированы. После премьера доставили на вертолете в Военный медицинский институт в Варшаве.