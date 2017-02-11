Путин предложил узаконить обыски у адвокатов

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, регламентирующий права адвокатов. Об этом сообщает
РБК.
Согласно документу, проводить обыски у адвокатов можно будет только по решению суда. В решении должны содержаться только конкретные документы или объекты. При этом запрещено изымать всё адвокатское досье целиком, фотографировать его, внимать на видео или фиксировать другим способом.
Если закон будет принят, соответствующие поправки внесут в УПК. Они же гарантируют адвокату его участие в следственных действиях по ходатайству защитника. Статью дополнят пунктом о невозможности отказа адвокату в этих случаях.
Законопроект устранит еще одно важное препятствие: адвокат будет вступать в уголовное дело, а не допускаться к участию в нём, а также обладать всеми правами с момента вступления в дело, а не с момента допуска к нему.
Напомним, что накануне в Калининграде задержали
адвоката двух полицейских, которые обвиняются в хищении табачного конфиската с целью перепродажи. Задержанный, Алексей Суханов, оказался мужем бывшего следователя УМВД Ирины Сухановой. Против неё также расследуется уголовное дело о пропаже изъятой полицией алкогольной продукции.
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