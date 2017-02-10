Инспекторы российского Россельхознадзора боятся ехать в Белоруссию
Российский Россельхознадзор отложил поездку своих инспекторов в Белоруссию из-за возможных провокаций. Об этом сообщает
“Росбалт”.
Инспекторы намеревались осмотреть места хранения и производства растительной продукции в стране, которая сейчас буквально заваливает российские прилавки морковью, яблоками, пекинской капустой, грибами, картофелем и луком. Поставка только лука репчатого увеличилась в 32 раза по сравнению с 2015 годом, что вызвало большие сомнения в происхождении продукции.
Действительно ли в Белоруссии выращиваются грибы и овощи в таких больших объемах, и не продаются ли под видом белорусских российские картофель и яблоки — это должны были выяснить специалисты.
Напомним, что белорусы, которых заподозрили в жульничестве, сами попросили
Россельхознадзор отслеживать весь маршрут поступления продукции на российские прилавки. Белорусская сторона не желает признавать претензии России о плохом качестве товара. В республике уверены, что сомнительная продукция — это фальсификат, который производят на территории России, а не настоящие белорусские товары.
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