Инспекторы российского Россельхознадзора боятся ехать в Белоруссию

Российский Россельхознадзор отложил поездку своих инспекторов в Белоруссию из-за возможных провокаций. Об этом сообщает “Росбалт”.

Инспекторы намеревались осмотреть места хранения и производства растительной продукции в стране, которая сейчас буквально заваливает российские прилавки морковью, яблоками, пекинской капустой, грибами, картофелем и луком. Поставка только лука репчатого увеличилась в 32 раза по сравнению с 2015 годом, что вызвало большие сомнения в происхождении продукции.

Действительно ли в Белоруссии выращиваются грибы и овощи в таких больших объемах, и не продаются ли под видом белорусских российские картофель и яблоки — это должны были выяснить специалисты.