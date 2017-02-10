Минкультуры посчитало День патриотизма лишним праздником

Минкультуры поменяло свое мнение относительно введения нового праздника — Дня патриотизма. Об этом сообщает РБК.

Ведомство нашло праздник перебором в череде памятно-патриотических дат, которые и так занимают добрую половину календаря. Это и День защитника Отечества, и День Победы, и День народного единства. Смысла нового праздника министерство просто не усматривает, да и вызывает он большие сомнения.

День патриотизма собирались отмечать 6 августа — в честь даты, когда Путин подписал продовольственное эмбарго на западные санкции в 2014 году. Это была вынужденная мера, которая привела к затяжному кризису в стране.