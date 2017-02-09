УМВД: из психиатрической больницы Калининграда сбежали пациенты, представляющие опасность для окружающих

В Калининградской области полиция разыскивает двоих, которые 5 февраля 2017 года самовольно покинули закрытое медучреждение. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

"Оба пациента проходили лечение в связи с психическими заболеваниями. Своим поведением они могут представлять опасность для общества", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в полиции, один из молодых людей — местный житель, второй прибыл в Калининградскую область из другого региона России и не имеет регистрации на территории области. Познакомились они в больнице. Жить обоим негде, денег у них нет; по информации оперативных работников, не исключено, что добывать средства к существованию они будут незаконным путём или обратятся за помощью в одно из социальных учреждений Черняховска, где находятся их знакомые. Одному из сбежавших 28 лет, второму — 33 года.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 554-611, 554-506, 8-911-453-01-33, 02 или 102.