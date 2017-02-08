В Калининграде на двух улицах и в детском саду в четверг отключат отопление из-за аварии
В Калининграде в четверг, 9 февраля, на двух улицах отключат отопление из-за аварийного повреждения участка тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Сообщается, что с 8:00 до 19:00 будет отключено тепло и горячее водоснабжение в нескольких многоквартирных домах Ленинградского района.
Отключение тепла и горячей воды завтра течение дня будет произведено в домах по адресам:
• ул. Зарайская, 1—19;
• Московский проспект, 85—93 и 64—74;
• детский сад № 31 (ул. Тюленина, 4).
МП "Калининградтеплосеть" приносит извинения потребителям за причинённые неудобства. Напомним, возле Дома Советов из-за ремонта сетей коммуникации днём в среду, 8 февраля, образовались
пробки.
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