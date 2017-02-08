В Калининграде на двух улицах и в детском саду в четверг отключат отопление из-за аварии

В Калининграде в четверг, 9 февраля, на двух улицах отключат отопление из-за аварийного повреждения участка тепловой сети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Сообщается, что с 8:00 до 19:00 будет отключено тепло и горячее водоснабжение в нескольких многоквартирных домах Ленинградского района.



Отключение тепла и горячей воды завтра течение дня будет произведено в домах по адресам:



• ул. Зарайская, 1—19;

• Московский проспект, 85—93 и 64—74;

• детский сад № 31 (ул. Тюленина, 4).