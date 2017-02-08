Минприроды РФ: Калининградская область готова перейти на новую систему обращения с отходами

25 регионов России выразили готовность к переходу на новую систему обращения с отходами. Об этом глава Минприроды Сергей Донской проинформировал в письме, направленном в правительство РФ, сообщает пресс-служба ведомства.



Как отметил министр, среди таких регионов — Калининградская область, республики Бурятия и Чувашия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Омская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.



"Для перехода к новой системе обращения с отходами в перечисленных субъектах, за исключением Московской и Кировской областей, утверждены территориальные схемы, осуществляется подготовка к отбору регионального оператора по обращению с ТКО", — говорится в письме.



Разработанные Минприроды России поправки в закон "Об отходах производства и потребления", принятые в конце 2014 года, должны внедрить новые инструменты экономического стимулирования, сформировать финансовые потоки для строительства и развития инфраструктуры по обращению с отходами, сформировать замкнутые циклы обращения с отходами, обеспечивающие их возврат в хозяйственный оборот и поэтапное сокращение захоронения.



Все процедуры по переходу на новую систему обращения с отходами в субъектах Российской Федерации должны завершиться до 1 января 2019 года.