Прокуратура требует ликвидировать свалку возле дома по ул. Бакинской в Калининграде

Прокуратура Ленинградского района Калининграда требует ликвидировать свалку, которая образовалась возле дома № 22 по ул. Бакинской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Проверка установила, что на земельном участке в районе дома 22 по ул. Бакинской образовалась несанкционированная свалка бытового мусора. В связи с выявленными нарушениями закона прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Калининграда ликвидировать несанкционированную свалку.