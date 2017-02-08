Прокуратура требует ликвидировать свалку возле дома по ул. Бакинской в Калининграде
Прокуратура Ленинградского района Калининграда требует ликвидировать свалку, которая образовалась возле дома № 22 по ул. Бакинской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка установила, что на земельном участке в районе дома 22 по ул. Бакинской образовалась несанкционированная свалка бытового мусора. В связи с выявленными нарушениями закона прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Калининграда ликвидировать несанкционированную свалку.
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