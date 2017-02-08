Хлеб, соль и искусство: "Твой Бро" побывал на выставке "Рядом с лесом"

В воскресенье в "Воротах" представили мероприятие проекта "Лесная деревня", выставку "Рядом с лесом". Здесь были и фольклорные выступления, и по-деревенски хлебосольные угощения, и изобразительное искусство. Но самое главное, что отмечает «Твой Бро», — было чувство единения через природу трёх соседских народов.

"Лесную деревню" поддерживают Калининградский союз фотохудожников, отдел культуры Нестеровского района, Калининградский зоопарк и многие другие неравнодушные в поддержании целостности единения «братского треугольника».