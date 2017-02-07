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Главная Новости Общество

Администрация: для уборки Калининграда от снега не хватает более 100 единиц техники

14:55
  338 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде, для того чтобы вовремя убирать снег с дорог, не хватает техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

"Чтобы улично-дорожная сеть Калининграда регулярно и в полном объеме убиралась при любой погоде, необходимо более 150 единиц техники. В период обильных снегопадов нехватка техники не позволяет оперативно убрать весь город", — рассказали в мэрии.

В первую очередь технику направляют на магистральные улицы. Второстепенные улицы и междворовые проезды убирают позже.

В январе мэр Калининграда Александр Ярошук говорил, что в МУП "Чистота" не хватает техники для уборки улиц. Тогда речь шла о нехватке 57 машин. Глава города говорил о планах приобретения 11 единиц техники.

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