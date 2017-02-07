Администрация: для уборки Калининграда от снега не хватает более 100 единиц техники
В Калининграде, для того чтобы вовремя убирать снег с дорог, не хватает техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
"Чтобы улично-дорожная сеть Калининграда регулярно и в полном объеме убиралась при любой погоде, необходимо более 150 единиц техники. В период обильных снегопадов нехватка техники не позволяет оперативно убрать весь город", — рассказали в мэрии.
В первую очередь технику направляют на магистральные улицы. Второстепенные улицы и междворовые проезды убирают позже.
В январе мэр Калининграда Александр Ярошук говорил
, что в МУП "Чистота" не хватает техники для уборки улиц. Тогда речь шла о нехватке 57 машин. Глава города говорил о планах приобретения 11 единиц техники.
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