Администрация: для уборки Калининграда от снега не хватает более 100 единиц техники

В Калининграде, для того чтобы вовремя убирать снег с дорог, не хватает техники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.



"Чтобы улично-дорожная сеть Калининграда регулярно и в полном объеме убиралась при любой погоде, необходимо более 150 единиц техники. В период обильных снегопадов нехватка техники не позволяет оперативно убрать весь город", — рассказали в мэрии.



В первую очередь технику направляют на магистральные улицы. Второстепенные улицы и междворовые проезды убирают позже.