"Зло и собранно": в клубе Platinum прошёл концерт Гуфа

В пятницу, 3 февраля, в Калининграде прошёл концерт Гуфа. За 12 с лишним лет карьеры склонный к самоцитированию рэп-исполнитель построил прочные и доверительные отношения со слушателями, однако выступление в клубе Platinum 3 февраля практически полностью было сосредоточено вокруг свежего материала. "Твой Бро" посетил шоу Гуфа и впечатлился тем, насколько уместно, собранно и актуально звучит рэпер в текущем году.

Алексей Долматов уже давно не является объективно самым популярным рэп-артистом в стране, не целится на гигантские площадки, не выстраивает амбициозные многомесячные турне, а выступления дает преимущественно наскоками. И, тем не менее, не будет преувеличением сказать, что Гуфа знают в стране буквально все. Бывший участник трио Centr и "один из последних коренных жителей столицы", как он сам себя называл в одном из треков, на сцене вот уже более десяти лет, все это время крайне активен, себе никогда не изменял, говорил и говорит со своим слушателем предельно искренне, отчего возникает ощущение, что Долматов был рядом примерно всегда.

Гуф принадлежит к редчайшей породе артистов, творчество которых не нуждается в витиеватых интерпретациях, домыслах и так называемом "декодинге" - всю свою жизнь он, словно аудиоблогер, в подробностях и без особых прикрас рифмует и кладет на биты.



В начале карьеры он предельно честно описывал будни молодого человека, зависимого от веществ и рэпа, треки, записанные им в составе группы Centr и на ранних сольных альбомах, были энциклопедией "мутных тем" и движений, показаниями очевидца, угодившего в плохую компанию и пытающегося выжить средь этой смертной любви.

