Цены на товары и услуги в Калининградской области за месяц выросли почти на полтора процента (инфографика)
В Калининградской области в январе стоимость товаров и услуг увеличилась на 1,4% по сравнению с декабрём. Об этом свидетельствуют данные
Калининградстата.
Индекс потребительских цен на все товары, без услуг, составил 101,5%. Продовольственные товары подорожали на 2,9%. Без учёта алкогольных товаров цены на продовольствие увеличились на 3,2%.
Алкоголь подорожал в январе на 0,6%. Непродовольственные товары подешевели на 0,1%. Тарифы на услуги в январе выросли на 1%.
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