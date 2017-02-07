В январе мэрия Калининграда выделила многодетным семьям три участка под застройку, на очереди ещё 13
Фото пресс-службы администрации Калининграда
В январе мэрия Калининграда выделила многодетным семьям три участка под индивидуальную застройку. Об этом сообщили пресс-службе администрации города.
В настоящее время готовятся документы для передачи в собственность 13 участков гражданам, имеющим трёх и более детей. Все земельные участки расположены на территории Калининграда, в районах малоэтажной застройки, обеспечены инженерными коммуникациями.
Также в январе этого года постановлением главы Калининграда Александра Ярошука для многодетных семей зарезервировали ещё 40 участков площадью от 548 до 846 кв. м. Они расположены на ул. Сызранской, в пер. Арзамасском, ул. А. Толстого, ул. И. Сусанина, ул. Валдайской, ул. Черноморской, пер. Камском 2-м, пер. Ладушкина.
Сообщается, что в целом в 2017 году участки в собственность под индивидуальные жилые дома получат 200 многодетных семей — в соответствии с зарегистрированной очередью.
В 2016 году многодетным калининградцам в соответствии с зарегистрированной очередью предложили 183 земельных участка. На предложенные варианты согласились 120 семей.
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