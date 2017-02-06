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Степашин — Медведеву: Калининградская область — в тройке лидеров жилищного строительства

14:41
  58 0
  • Фото с сайта правительства РФ
Фото с сайта правительства РФ
Калининградская область вошла в тройку лидеров жилищного строительства среди всех регионов России. Об этом в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

По данным, приведённым Сергеем Степашиным, Калининградская область находится в тройке субъектов — лидеров жилищного строительства, наряду с Ленинградской и Московской областями.

"Несмотря на пессимистические прогнозы, темпы жилищного строительства не снизились. За 2016 год было введено в эксплуатацию в общей сложности 1,2 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем в 2014 году, и всего лишь на 4% меньше, чем в 2015 году, когда был установлен абсолютный исторический рекорд", — прокомментировал информацию фонда временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства и ЖКХ Калининградской области Максим Федосеев.

Что касается результатов деятельности фонда, то особое внимание было уделено программе переселения из аварийного жилья.

"Ни один инструмент, который мы до этого применяли для того, чтобы решить эту задачу, нас к таким результатам даже близко не подводил. В этом смысле деятельность фонда оказалась эффективной", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Сергей Степашин в свою очередь отметил, что пока с программой переселения из аварийного жилья досрочно справились шесть регионов (Калининградская область — в их числе). За это фонд выделил нашему региону дополнительно 100 млн рублей. Эти средства — по решению главы региона Антона Алиханова — пойдут на расселение до сентября текущего года 150 человек в Калининграде.

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