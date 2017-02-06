В траурном митинге в память о жертвах "марша смерти" в Янтарном приняли участие представители четырёх стран

В траурном митинге в память о 72-й годовщине "марша смерти", состоявшемся в воскресенье, 5 февраля, в Янтарном городском округе, приняли участие представители региона и гости из Польши, Германии и Белоруссии. Об этом на своей страничке в социальной сети "Фейсбук" написал председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин.



Представители дипмиссий разных стран говорили о необходимости помнить и знать историю, чтобы такие трагические события не повторялись.



Глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский рассказал Клопс.Ru, что участие в митинге у памятника приняли порядка 500 человек. Перед мероприятием 60 граждан прошли в колонне 12 километров, повторяя маршрут, по которому 72 года назад под конвоем фашистов шли узники концлагерей Восточной Пруссии.



Вместе с участниками траурного митинга в Янтарном память жертв "марша смерти" почтил и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. "Важно, чтобы люди никогда не испытывали ненависть друг другу из-за того, что кто-то, по их мнению, хуже, у кого-то другая вера, другие традиции… Люди должны помнить о боге и своём нравственном начале. Давайте помнить о том, что было, и смотреть вперёд, общими усилиями заботиться о нашем будущем, о мире, о жизни, о добре", — сказал глава региона.