В Роспотребнадзоре рассказали, сколько фальсификата в продуктовых магазинах страны

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько фальсификата в продовольственных магазинах страны. Об этом сообщает "Российская Газета"

По словам Поповой, на данный момент объём фальсификата в стране составляет около 7%. Это меньше, чем цифра, которую озвучивали ранее: помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко рассказывал, что в России подделывают около четверти продуктов питания. Позже эти сведения опровергли.

По словам Поповой, россияне жалуются на подделки в 10 раз реже, чем жители Великобритании. На рассмотрении в ведомстве находится не так много заявлений от населения, в связи с чем в прошлом году в сократили количество проверок в магазинах и на рынках.

Чаще всего в России подделывают молочные и рыбные продукты, а также игристые вина. В основном фальсификат сбывают в небольших магазинах и на рынках.