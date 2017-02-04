СМИ: В Балтийске из-за разлива нефти погибли десять лебедей

В пятницу, 3 февраля, стало известно о гибели как минимум десяти лебедей из-за разлива нефти в Балтийске. Об этом со ссылкой на информацию межрегиональной экологической общественной организации "Зеленый фронт" сообщает РИА "Новости"

По словам представителей организации, Росприроднадзор зафиксировал два разлива нефти в Балтийске и Калининграде. Первый нефтеразлив произошел в акватории Калининградского морского канала в Балтийске из-за которого погибли зимующие там лебеди. Второй разлив зафиксирован в Калининграде, в акватории Преголи у острова Канта.