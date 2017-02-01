В Зеленоградском краеведческом музее открылась экспозиция к годовщине взятия Кранца

После завершения капитального ремонта Зеленоградский городской краеведческий музей возобновляет свою работу и приглашает на День открытых дверей в честь 72-й годовщины взятия Кранца советскими войсками. Информация об этом размещена на сайте администрации городского округа.

День открытых дверей проводится 4 февраля с 12.00 до 17.00. Посетители смогут ознакомиться с обновленной экспозицией музея и увидеть новые экспонаты. В 13.00 и в 15.00 состоится мультимедийная презентация "Это было в 45-м" о боях за Кранц.

В 14.00 и в 16.00 гостям покажут презентацию "Дом, где живут музы", в ходе которой все желающие познакомятся с историей уникального здания – виллы Крелль, узнают о том, как устроена кровля и "скелет" здания, а так же историю "глобального переселения" и капитального ремонта. Вход в этот день для всех бесплатный.