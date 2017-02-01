МЧС: калининградские рыбаки продолжают выходить на лёд толщиной 2 см

Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности выхода на лёд, во вторник, 31 января, в акватории Куршского и Калининградского заливов было зафиксировано около 80 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области.



Ведомство обращает внимание рыбаков-любителей на то, что лёд внутренних водоёмов области и обоих заливов имеет множественные разрушения, трещины и торосы. Выход на него связан с риском для жизни.



"Так, по данным ледовой разведки, в акватории Куршского залива, в районе посёлков Красное и Заливино, зафиксирована продолжительная трещина шириной до 1 метра в полутора километрах от береговой черты. Толщина льда в Калининградском заливе местами достигла критической величины — 2 сантиметра, лёд в пределах видимости стал рыхлым", — отмечают в МЧС.