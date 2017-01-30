На пересечении Ленинского проспекта и ул. Барнаульской снесут две закусочные

В Калининграде снесут две закусочные, расположенные на пересечении Ленинского проспекта и ул. Барнаульской. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников во время рабочего выезда в понедельник, 30 января.

Как отметил чиновник, вопросы с собственниками уже решены. Торговые павильоны полностью демонтируют, а на их месте планируется произвести озеленение.