На пересечении Ленинского проспекта и ул. Барнаульской снесут две закусочные
Фото Клопс.Ru. Автор: Владимир Аксёнов
В Калининграде снесут две закусочные, расположенные на пересечении Ленинского проспекта и ул. Барнаульской. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников во время рабочего выезда в понедельник, 30 января.
Как отметил чиновник, вопросы с собственниками уже решены. Торговые павильоны полностью демонтируют, а на их месте планируется произвести озеленение.
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