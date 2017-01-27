Детский омбудсмен о Камилле Мухитдиновой: Мама считает, что в пропаже виноваты соцсети

Мама пропавшей почти месяц назад Камиллы Мухитдиновой обратилась к уполномоченной по правам ребёнка Татьяне Батуриной. Об этом рассказала сама омбудсмен в эфире радио "Комсомольская правда в Калининграде".

"Сказала маме, что это вопрос не моей компетенции, и познакомила с волонтёрами, которые занимаются поиском. Порекомендовала ей какие-то житейские моменты. Мама предполагает, что у девочки была ещё одна страница в соцсети. Я объяснила, почему полиция не может пойти своим путём, и посоветовала ей искать другие выходы, чтобы получить информацию", — пояснила Батурина. При этом мама уверена, что в пропаже девочки виноваты социальные сети.

Батурина подчеркнула, что она ведёт постоянную работу со школьниками, рассказывая об интернет-опасностях: "Я считаю, что в друзьях у подростков должны быть родители и учителя. Выступала за то, чтобы несовершеннолетние могли регистрироваться в соцсетях только по документам родителей".

14-летняя Камилла Мухитдинова пропала 20 декабря 2016 года по дороге в школу. Позже её вещи обнаружили около Эстакадного моста — на ул. Портовой. После исчезновения девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.