Уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области не смогла оценить эффективность своей работы

Детский омбудсмен Татьяна Батурина пояснила, что её работа дополняет действия органов исполнительной власти. Такое заявление было сделано в эфире радио "Комсомольская правда в Калининграде". При этом оценить себя в качестве уполномоченного по правам ребёнка Батурина не смогла.

"Я всегда работаю со случаями с отрицательным знаком. Редко это ситуации, за которые можно порадоваться. Но я могу сказать, что каждый случай решается не только мной. Это происходит коллегиально. У меня нет каких-то ресурсов, учреждений, мест, в которых могло бы реализовываться право на защиту детей. Моя работа лишь дополняет действия существующих органов исполнительной власти. Они соблюдают права ребёнка, а я восстанавливаю, если они были нарушены", — отметила уполномоченный по правам ребёнка.

Часто в восстановлении прав помогают неравнодушные калининградцы. "Все резонансные случаи были неравнодушными людьми обозначены. Людьми, которые не смогли пройти мимо. Хорошо, что они есть", — подчеркнула Батурина.