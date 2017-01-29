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Подарок к 350-летию Альбертины и премия Шенкеля: история здания ДКБФ на улице Рокоссовского. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Автор: Иван Скобей
28 января 201715:59
  2675 0
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
Фото предоставлены Иваном Скобеем и из архива Клопс.Ru
17 фото
Клопс.Ru продолжает спецпроект "Осколки Кёнигсберга" о приметах старого немецкого города, сохранившихся в Калининграде. Сегодняшняя наша прогулка пройдёт по улице Рокоссовского, в её пешеходной части, начинающейся от Центрального рынка. Во времена Кёнигсберга эта улица носила название Fließstraße. Здесь, за автобусной остановкой, находится хорошо знакомое всем здание ДКБФ. У него очень богатая и интересная история. А ещё в нем расположилась редакция Клопс.Ru. Сейчас мы обо всём этом вам расскажем.
 
Палестра Альбертина — Palаеstra Albertina
 
Время строительства: 1896—1898 годы. Реконструкция — 1935 год.
 
Адрес расположения: Königsberg, 3.Fliesstraße, 3–5 — Калининград, ул. Рокоссовского, 20.
 
Архитекторы: Ф. Хайтманн, В. Бессель–Лорк и строительный мастер Г. Сандманн.
 
 

Историческая справка

 
Историческое название здания происходит от греческого слова "палестра" — частная гимнастическая школа в Древней Греции. Идея создания университетского спорткомплекса в Кёнигсберге принадлежала доктору медицинских наук Фридриху Ланге (Friedrich Lange). Он был родом из Кёнигсберга, учился в Альбертине на медицинском факультете, слыл талантливым врачом и вёл хирургическую практику в Нью-Йорке. В Америке Ланге сколотил солидное состояние и на собственные средства решил подарить к 350-летию родного университета спортивный дворец. Доктор мечтал, чтобы он служил "всеобщему благу, красоте и развитию здоровой силы" горожан. Даритель Ланге предложил и название будущего университетского спорткомплекса — Палестра Альбертина (Palаеstra Albertina) .
 
Начинал строительство здания в 1896 году известный кёнигсбергский архитектор Фридрих Хайтманн (Friedrich Heitmann). Но завершить начатое он не смог. Продолжил и довёл строительство здания до конца другой кёнигсбергский архитектор – Вильгельм Лоренц Бессель–Лорк, внук всемирно известного кёнигсбергского астронома Фридриха Бесселя (Friedrich Bessel). В своё время был удостоен премии Шинкеля, которая существует в Германии до сих пор и вручается за выдающиеся технические и научные достижения в строительстве. Благодаря своему таланту и энергии Бессель–Лорк получил место строительного руководителя в провинциальном правительстве Восточной Пруссии.
 
 
Эта высокая должность позволяла ему возводить крупные монументальные сооружения, например восточнопрусский Южный вокзал и новое здание главного Имперского банка в Берлине. Правительственным чиновником в Кёнигсберге Бессель–Лорк проработал вплоть до 1911 года. В это время он сам участвовал как соавтор в возведении многочисленных зданий государственного значения в Восточной Пруссии. За короткое время им только в округе Мемель (Memel) — ныне город Клайпеда (Литва) — было возведено четыре юбилейные кирхи.
 

Архитектурное описание здания

 
 
Здание было построено в стиле неоготика — одном из направлений историзма, характерного для архитектуры Кёнигсберга конца XIX — начала XX веков. В архитектурном оформлении здания преобладали элементы готического и романского стилей, что было характерно для Ф. Хайтмана, часто использовавшего в своём творчестве исторические стили. В момент своего возведения Палестра Альбертина была чем-то сенсационно новым. Впервые в одном здании было объединено всё то, что требовалось студентам, помимо учёбы, для восстановления и сохранения своей физической силы. Закладка первого камня Палестры Альбертины произошла в 1894 году.
 
В одном здании одновременно размещались: институт физической культуры, университетская учебная библиотека с читальным залом и абонементом, помещения для занятий и семинаров, аудитории, плавательный бассейн, спортивный зал, бильярдная комната, кегельбан, открытый теннисный корт во дворе, душевые, залы для фехтования, студенческая столовая и гаражи. Строительство было завершено в 1896 году, а торжественное открытие университетского комплекса состоялось спустя два года после этого — в 1898 году.
 
 
Главное здание, длина которого составляла 62,5 метра, имело два лестничных коридора, выходивших к улице. На первом этаже было два магазина и холл, из которого главная лестница вела на 2-й этаж. Оттуда, из роскошного зала для прогулок, путь вёл налево — в гимнастический зал и направо — в столовую с пятью большими окнами по обеим сторонам стен. Перед этим залом была просторная терраса, из которой большая двойная лестница вела вниз, в дворовой сад. На этом же этаже разместились бильярдная, читальный зал и кабинет директора, а на третьем этаже — три зала для фехтования и пять залов для собраний. В северном флигеле, длина которого составляла 60 метров, располагался гимнастический зал, на первом этаже — раздевалки. Размеры гимнастического зала над ними в плане составляли 29 х 16 метров и от 7 до 10 метров в высоту. На зрительскую трибуну можно было попасть также с третьего этажа. С востока примыкал корпус с плавательным бассейном, с отдельным входом через 1-й этаж.
 
При сдаче здания в нём насчитывалось шесть кабин для принятия ванн, двенадцать — для душа, два бассейна и тридцать кабин для переодевания. Размеры бассейна тогда составляли: 18,5 м (длина), 8,25 м (ширина) и 3,5 м (глубина). В начале 1990-х годов он был увеличен в длину до 25 метров. Это не было единственной перестройкой, в целом внутри сейчас сложно установить, что осталось от немецкого времени, а что было изменено в процессе восстановления или позднее. И хотя в основу схемы реконструкции лёг советский чертёж обмера, с достаточной уверенностью можно отнести к немецкой эпохе только фасадную стену главного здания. За корпусом бассейна находилась котельная и машинное отделение. По восточной стороне раньше был кегельбан длиной в 40 м и шириной в 4 м. С юга к главному зданию примыкал короткий боковой флигель с хозяйственными и жилыми помещениями. На первом этаже в нём находилась большая кухня. С юго-востока примыкает узкий флигель, в котором тогда располагались квартиры учителей и обслуживающего весь комплекс персонала.
 
Во время реконструкции здания в 1930-е годы его лицевой фасад претерпел значительное упрощение и лишился почти всех красивых элементов архитектурного убранства. Его романские формы (тогда называемые "орденским стилем") были сняты с фасада самими немцами: сказалась политика наступавшего на всю Германию национал-социализма и его упрощенного архитектурного консерватизма. Интересно отметить, что в разное время в здании Палестры Альбертины проходили различные культурные и общественные мероприятия. В его стенах в 1905 году располагался академический спортивный клуб Кёнигсберга, известный в Германии под названием ASCO Koenigsberg, и институт физической культуры — в 1927 году. А в годы Первой мировой войны здесь была открыта бесплатная студенческая столовая. В 1929 году здесь собралось Международное общество почвоведов. Многие научные материалы той конференции актуальны и в настоящее время. Для подобных масштабных встреч здание подходило идеально, так как располагалось в центре Кёнигсберга, в одном из старейших его районов — Трагхайме (Tragheim). К нему вели удобные подъездные пути, буквально под окнами ходил трамвай.
 
 
Во время варварских бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года зданию Палестры Альбертины был причинён значительный ущерб, оно выгорело почти полностью. После войны, до середины 1955 годов, оно стояло разрушенной и никому не нужной руиной. Но с апреля 1959 по июль 1960 года спортивный комплекс был восстановлен силами моряков Балтийского флота.
 
В настоящее время в здании бывшей палестры Альбертины размещается спортивный клуб Балтийского флота. Таким образом, здание, построенное Хайтманом, до сих пор используется по своему прямому назначению. Правда, до нас оно дошло уже в сильно изменённом виде, и теперь, глядя на него, уже сложно представить его первоначальный архитектурный облик. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 здание Палестры Альбертины получило статус объекта культурного наследия муниципального значения.
 
 

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