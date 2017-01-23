В Гурьевске жильцы самостоятельно провели капремонт дома раньше запланированного срока

В Гурьевске жильцы дома № 14 по улице Зелёной самостоятельно собрали деньги для капремонта и провели его раньше запланированного срока. Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области.



Собранных на специальном счёте средств оказалось недостаточно для оплаты расходов на ремонт крыши, потому жильцы приняли решение о дополнительном финансировании: в течение нескольких месяцев сверх установленного минимального размера взноса в 5,9 рубля они решили платить ещё 40 рублей за квадратный метр площади. Собственники заключили договор с подрядной организацией и проконтролировали весь ход капитального ремонта. Акты выполненных работ были представлены в фонд накануне.



"Это один из первых случаев, когда граждане самостоятельно организовали и провели капитальный ремонт своего дома в рамках новой системы. Приятно, что собственники проявили активную позицию, взяли инициативу в свои руки и получили достойный результат", — отметила глава фонда капремонта Оксана Астахова.



В фонде напомнили, что в Калининграде уже полтора года действует новая система капремонта: граждане могут самостоятельно копить деньги, которые впоследствии направляются на приведение домов в порядок. Законодательством предусмотрен альтернативный способ накопления (в обход "общего котла") — открытие специального счёта. В таком случае деньги граждан расходуются только на ремонт их дома.



"Формирование денежных средств на спецсчёте имеет ряд преимуществ. У собственников появляется возможность гибко подходить к планированию капитального ремонта: самостоятельно принимать решение о сроках, видах работ, источниках финансирования и связанных с ними расходах. Однако в таком случае ответственность за выбор подрядной организации и качество выполненных работ люди несут самостоятельно", — рассказали в фонде капремонта.