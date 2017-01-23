"Твой Бро" побеседовал с калининградским поэтом Владимиром Станчицем
Фото с сайта "Твой Бро". Автор: Владимир Галяк
Мы с осени не радовали вас новыми выпусками нашего поэтического проекта. Исправляемся! Продолжаем погружение в калининградскую поэзию вместе с нашим новым героем, который хорошо известен благодаря своим постоянным выступлениям на различных фестивалях, вечерах и участию в других литературных городских проектах. И потому его имя вам наверняка уже знакомо.
Вова. Родился в Зеленоградске в 1989 году в простой рабочей семье. Первое стихотворение написал в 16, а то, что можно было действительно назвать стихотворением, - в 18. Печатался в двух сборниках, плохо переносит грозы и написание фактов о себе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.