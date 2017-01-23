Калининградцы собирают средства на лечение 29-летней Юлии Лавровой от крупноклеточной лимфомы
Фото со страницы Юлии в социальной сети "ВКонтакте"
В Калининграде горожане собирают средства на лечение Юлии Лавровой, которой поставлен диагноз "первичная медиастенальная В-крупноклеточная лимфома". Всего на курс лечения дорогостоящим препаратом Юлии необходимо собрать шесть млн рублей. К настоящему моменту собрано 100 тыс. рублей. Информация об этом содержится
на страничке сбора в социальной сети "ВКонтакте".
О своем диагнозе Юлия узнала в конце 2015 года. Она прошла семь курсов стандартной химиотерапии, которые не дали результата. Дальнейшее проведение такого лечения в настоящее время невозможно, поскольку из-за осложнений они угрожают жизни Юлии.
"По жизненным показаниям, согласно заключению одного из ведущих специалистов в области онкогематологии в России (НИИ онкологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой), требуется дорогостоящий препарат Брентуксимаб Ветодин (3 флакона на курс). Всего планируется 8 курсов. Итого — 24 флакона. Стоимость одного флакона — 3 920 евро (примерно 250 000 рублей). На полный курс лечения требуется около 6 000 000 рублей", — написала Юлия.
В настоящее время открыт сбор на два курса химиотерапии рекомендуемым препаратом. Стоимость этих курсов составит два млн рублей. Реквизиты для перечисления помощи Юлии можно найти по ссылке
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