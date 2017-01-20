Госавтоинспекция и КЖД предупредили калининградских водителей и пешеходов о гололёде

Госавтоинспекция предупредила калининградских водителей о том, что по данным прогноза погоды, в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки и колебания температуры воздуха. Из-за этого возможно образование тумана и изморози с гололёдом.

"Госавтоинспекция напоминает, что в условиях непогоды водителям необходимо менять стиль вождения: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и предписания дорожных знаков, избегать резкого маневрирования. Также следует быть особенно осторожными при движении по эстакадам и мостам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно появление гололедицы", - отметили в ГИБДД.

Пешеходов тоже просят быть предельно внимательными при переходе проезжей части дороги. Перед тем, как ступать на дорогу, необходимо избавиться от предметов, отвлекающих от окружающей обстановки, например, наушников и капюшона. Запрещено выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзор. Осуществлять переход следует только по пешеходному переходу, убедившись в том, что автомобили остановились. В период непогоды и тёмного времени суток пешим участникам дорожного движения важно применять световозвращающие элементы на верхней одежде и сумках.

С аналогичными предупреждениями обратились и представители Калининградской железной дороги.



"В связи с неблагоприятными погодными условиями (гололедица, туман), установившимися в регионе, Калининградская железная дорога напоминает водителям автотранспортных средств о необходимости быть особо внимательными при пересечении железнодорожных переездов", - сообщили в КЖД, отметив, что с начала года вблизи железнодорожных переездов на улицах Камской и Нарвской в Калининграде в непосредственной близости к переездам произошло два ДТП, из-за которых машинистам поездов пришлось применять экстренное торможение.

В 2016 году на железнодорожных переездах по вине водителей шесть машин столкнулись с поездами, в результате чего погибло четыре человека. При этом перерыв в движении поездов составил 8,5 часов, а сумма причиненного ущерба - почти 1,9 млн рублей.

