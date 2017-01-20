В Калининграде от газоснабжения отключили два потенциально опасных дома

В Калининграде газовики в четверг, 19 января, выявили два потенциально небезопасных объекта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, до устранения нарушений от газоснабжения отключили два дома — по ул. Калязинской, 20, и по ул. Заводской, 27а, в пос. Прибрежном.

Напомним, в декабре прошлого года в запертой квартире на улице Краснодонской обнаружили тела двух женщин. Одна из них работала бухгалтером в скорой помощи. Второй оказалась паралимпийская чемпионка Мария Чикина. Предварительная причина гибели женщин на Краснодонской — отравление угарным газом.