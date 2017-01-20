В пятницу в Калининграде на восемь часов отключат пакет каналов второго мультплекса

В пятницу, 20 января, калининградцы на восемь часов лишатся возможности смотреть пакет каналов второго мультиплекса. Об этом сообщили в региональном агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций.

Цифровой передатчик будет отключен с 10 до 18 часов. В пакет входят такие каналы как Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и Муз ТВ.