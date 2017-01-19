Калининградский Роскомнадзор заявил о фактах незаконной продажи SIM-карты через интернет (видео)

Управлением Роскомнадзора по Калининградской области выявлены факты незаконной продажи SIM-карт через интернет. Об этом Клопс.Ru сообщили в ведомстве.

"Продажа SIM-карт без заключения договора с оператором связи не разрешена. Заключить такой договор можно в специальных местах — стационарных торговых объектах, зонах, предназначенных для торговли", — отметили в ведомстве.

Заключение договоров об оказании услуг связи в нестационарных торговых объектах запрещается. Исключением являются транспортные средства, специально оборудованные для обслуживания абонентов. Требования к ним устанавливает Минкомсвязи.

"Нарушение этого порядка влечёт административную ответственность, а именно штрафы: для граждан — в размере от 2 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 100 до 200 тыс. рублей", — добавили в Роскомнадзоре.

В ведомстве подготовили видеоролик, призванный напомнить о том, что покупать "симки" через интернет небезопасно и чревато для абонента многими неприятностями.