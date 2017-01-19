Подвальные и цокольные помещения калининградских школ собираются использовать под тиры и спортивные секции
Председатель городского совета Андрей Кропоткин заявил, что администрации Калининграда дано поручение проверить подвальные помещения городских школ на предмет соответствия пожарной безопасности. В будущем в таких помещениях должны размещаться спортивные секции, считает Кропоткин. Такое заявление он сделал в четверг, 19 января.
"Я много раз, когда объезжал школы, видел, что не используются подвальные помещения. На вопрос "почему?" мне отвечали: "Не разрешают пожарники". Но раньше, когда я учился, там были тиры, например. Сегодня, действительно, другие технические задания. Но эти помещения надо использовать каким-то образом," — отметил Кропоткин.
По его словам, школы уже привели помещения в соответствие нормам, поставили пожарные сигнализации. Теперь администрации поручено провести аудит таких помещений.
"У нас очень много заявок от различных спортивных секций, которые хотят использовать эти залы," — добавил Кропоткин, отметив положительный пример школы № 28, в которой открыли зал тяжёлой атлетики.
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