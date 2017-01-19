Федосеев: В начале 2017 года регион превысил общероссийский уровень по газификации населения

Калининградская область превысила российский показатель по газификации населения. Об этом во время заседания Ассоциации совета муниципальных образований сообщил врио министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев в четверг, 19 января.



"С 2010 по 2016 год газ провели в дома порядка 150 тысяч человек, построено две тысячи километров газопровода. Общий уровень газификации увеличили с 54 до 65 процентов. В начале 2017 года превысили средний российский уровень", — сообщил Федосеев.



По его словам, в течение ближайших пяти лет планируется провести газ ещё 100 потребителям в Калининградской области. Таким образом, уровень газификации жилья увеличится в регионе до 74%, в результате газ будет в домах порядка 800 тысяч жителей области.