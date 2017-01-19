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Главная Новости Общество

Большинство россиян недовольны работой властей в сфере здравоохранения

09:49
  374 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Более половины жителей России оказались недовольны положением дел в сфере медицины и здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение". 

О недовольстве работой властей в указанной сфере сообщили 60% опрошенных. 33% респондентов сказали, что довольны положением дел в этой области.

Недовольство работой властей в сфере экономики и финансов выразили почти 50% опрошенных, работой государства в правоохранительной сфере оказались не удовлетворены 29% респондентов.

57% россиян считают, что их материальное положение по большей части зависит от них самих. 36% опрошенных считают, что главным фактором, влияющим на материальное положение, являются внешние обстоятельства. 24% жителей страны сказали, что не строят планов на будущее, а 48% опрошенных строят планы на год и период менее года.

47% россиян полагают, что через 20 лет качество образования, получаемого молодёжью, будет лучше, чем в настоящее время. При этом 26% респондентов считают, что власти будут работать в сфере образования хуже, чем сейчас.

Опрос среди россиян проводился с 23 по 28 ноября. Всего вопросы задали 1 600 гражданам в возрасте от 18 до 49 лет.

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