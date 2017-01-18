Бывший депутат облдумы, бизнесмен Андрей Горохов стал советником Алиханова
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Бывший депутат областной Думы, заместитель директора по развитию ООО "Инфамед К" Андрей Горохов стал советником врио губернатора Калининградской области. Об этом он сообщил в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград" в среду, 18 января.
"На предложение губернатора стать его советником я сразу согласился. Мотивация следующая: я понимаю, что нужно инвестору, и что нужно сделать для привлечения инвесторов", - сообщил Горохов.
Напомним, что в мае прошлого года во время предварительного голосования на выборах в госдуму по 98 одномандатному округу Андрей Горохов оказался
в тройке лидеров - ему удалось собрать свыше 6 тысяч голосов. Однако "Единая Россия" аннулировала
его регистрацию.
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