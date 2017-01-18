Бывший депутат облдумы, бизнесмен Андрей Горохов стал советником Алиханова

Бывший депутат областной Думы, заместитель директора по развитию ООО "Инфамед К" Андрей Горохов стал советником врио губернатора Калининградской области. Об этом он сообщил в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград" в среду, 18 января.

"На предложение губернатора стать его советником я сразу согласился. Мотивация следующая: я понимаю, что нужно инвестору, и что нужно сделать для привлечения инвесторов", - сообщил Горохов.