Плату за общедомовые нужды с пустующих квартир будет вносить застройщик
До момента акта приёма-передачи квартир в новостройках за общедомовые нужды будет платить компания-застройщик. Об этом во время рабочего совещания с руководителями управляющих организаций Калининграда по вопросам изменений в жилищном законодательстве в 2017 году сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев в среду, 18 января.
"Если нет собственника в новом доме, например, то обязанность платить за такие помещения возникает у застройщика до подписания акта приёма. Раньше такой обязанности не было", — сообщил Кондратьев.
До сих пор общедомовые нужды несданных квартир ложились на плечи управляющей компании (и, соответственно, остальных жильцов).
Ранее стало известно, что с 2017 года управляющие компании больше не будут
взимать деньги за тепло, воду и электричество с собственников нежилых помещений в многоквартирных домах. В связи с новыми порядками оплаты услуг ЖКХ, владельцы данного имущества должны будут
заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.
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