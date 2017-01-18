Плату за общедомовые нужды с пустующих квартир будет вносить застройщик

До момента акта приёма-передачи квартир в новостройках за общедомовые нужды будет платить компания-застройщик. Об этом во время рабочего совещания с руководителями управляющих организаций Калининграда по вопросам изменений в жилищном законодательстве в 2017 году сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев в среду, 18 января.



"Если нет собственника в новом доме, например, то обязанность платить за такие помещения возникает у застройщика до подписания акта приёма. Раньше такой обязанности не было", — сообщил Кондратьев.



До сих пор общедомовые нужды несданных квартир ложились на плечи управляющей компании (и, соответственно, остальных жильцов).