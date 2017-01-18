В четверг на свалке в пос. им. А. Космодемьянского пройдёт отлов бродячих собак

Волонтёры "Право на жизнь" в четверг, 19 января, проведут отлов бродячих собак на свалке у пос. им. А. Космодемьянского в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Начало мероприятия – в 11.00 на площадке у въезда на полигон твердых бытовых отходов в пос. им. А. Космодемьянского. Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе областного правительства по телефонам 599-386, 8-909-776-48-55 и в КРОО "Право на жизнь" - 401-401, 8-911-463-19-11 (Екатерина Ублинская).



По словам общественников, с осени прошлого года свалка отходов официально закрыта, но на её территории по-прежнему находится более десятка бесхозных собак. Волонтёры обещают, что всех животных стерилизуют и привьют от болезней. Кроме того, собак пометят — повесят на уши по специальному пластиковому значку ярко-зелёного или жёлтого цвета с номером.



После нескольких дней на передержке животных вернут обратно. Напомним, в 2017 году Калининградская область После нескольких дней на передержке животных вернут обратно. Напомним, в 2017 году Калининградская область потратит на стерилизацию бродячих собак 9 млн рублей.

По данным региональной Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции, в течение 2016 года на отлов безнадзорных животных поступило более 1 600 заявок, а также 85 обращений граждан. В результате было отловлено 3 172 животных. Их пролечили, стерилизовали, вакцинировали против бешенства. Почти полутысяче собак организации "Право на жизнь" удалось найти новых хозяев, остальные после передержки возвращены в места прежнего обитания.