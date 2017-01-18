В Гурьевске ищут 68-летнего мужчину, который ушёл на утреннюю прогулку и не вернулся (фото)

В Гурьевске Калининградской области ищут пропавшего местного жителя — 68-летнего Юрия Васильевича Тришкина. По словам родственников, мужчина вышел в 10 утра 14 января из своего дома по улице Каштановой на прогулку и не вернулся.



Приметы Юрия: худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Мужчина был одет в чёрную пуховую куртку с капюшоном, тёмные брюки, чёрные ботинки.



Родственники обошли весь город, опросили соседей. Очевидцы говорят, что видели Юрия утром 16 января в трезвом состоянии, он не узнал соседа и прошёл мимо дома.



Мужчина может оказаться в любой точке города или за её пределами. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят позвонить по тел. 8 (900) 346 56 54. Мужчина живёт по адресу г. Гурьевск, ул. Каштановая, д.13в, кв.10.