В Гурьевске ищут 68-летнего мужчину, который ушёл на утреннюю прогулку и не вернулся (фото)
В Гурьевске Калининградской области ищут пропавшего местного жителя — 68-летнего Юрия Васильевича Тришкина. По словам родственников, мужчина вышел в 10 утра 14 января из своего дома по улице Каштановой на прогулку и не вернулся.
Приметы Юрия: худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Мужчина был одет в чёрную пуховую куртку с капюшоном, тёмные брюки, чёрные ботинки.
Родственники обошли весь город, опросили соседей. Очевидцы говорят, что видели Юрия утром 16 января в трезвом состоянии, он не узнал соседа и прошёл мимо дома.
Мужчина может оказаться в любой точке города или за её пределами. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят позвонить по тел. 8 (900) 346 56 54. Мужчина живёт по адресу г. Гурьевск, ул. Каштановая, д.13в, кв.10.
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