"Твой Бро": пять самых ярких событий в истории "Арт-ворот"

В то время как официальные плакальщицы калининградского интернета рвут волосы и посыпают головы пеплом из-за случившихся метаморфоз в команде "Арт-ворот", уже в эту субботу в Закхаймских воротах состоится открытие новой выставки "Неосновной инстинкт". "Твой Бро" же, резонно признавая произошедшие перемены как некую промежуточную точку отсчета, вспоминает несколько наиболее запомнившихся мероприятий "Ворот" за все время их существования.

"СБПЧ", они же "Самое большое простое число", впервые приезжают в Калининград фактически на пике славы и выступают в совсем недавно открывшихся "Арт-воротах" еще до появления "Твоего Бро". Их концертная программа, основанная на альбоме "Я думаю, для этого не придумали слово", встречается калининградской публикой на ура. Немудрено - пластинка фактически самая успешная в дискографии "СБПЧ" и обласкана практически всеми глянцевыми и онлайн-медиа, включая ещё не усопшую печатную "Афишу". Большинство песен с альбома года, по версии "Степного волка", курируемого еще не эмигрировавшим в Эстонию Артемием Троицким, поются гостями концерта вслед за Кириллом Ивановым. Все вместе это уверенно знаменует начало новой концертной площадки, пусть с довольно паршивой акустикой и более чем прохладной в осенне-зимний период.

Что мы писали:

"Я обожаю играть перед детьми, мне нравится, когда они нам подпевают, потому что дети - это определенный показатель, они искренние, их не обманешь и насильно слушать не заставишь. Они чувствуют фальшь и открыто все воспринимают. А вот у подростков, конечно, все по-другому сейчас. Это связано со многим, с доступностью музыки, с тем, что она перестала быть таким определяющим элементом, важным культурным фактором. Сейчас есть компьютерные игры, есть кино, есть куча различных развлечений. И музыка - это просто лишь часть этого гигантского гипермаркета развлечений, в котором мы все живем и безостановочно катаемся на карусели удовольствий", – рассказал лидер группы Кирилл Иванов в интервью "Балтийскому Бродвею" перед концертом.



