В Калининграде
В Калининграде
0 °C
днем
-5 °C
ночью
18 января 2017 г. 16:47
70 680 пользователей
за 24 часа на сайте
59.31 -0.1
Курс ММВБ на 18 января 2017, 16:00
63.26 -0.32
Курс ММВБ на 18 января 2017, 16:00
14.51 -0.05
Курс ЦБ на 19 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

"Твой Бро": пять самых ярких событий в истории "Арт-ворот"

15:47
  155 0
  • Фото с сайта "Твой Бро"
Фото с сайта "Твой Бро"
В то время как официальные плакальщицы калининградского интернета рвут волосы и посыпают головы пеплом из-за случившихся метаморфоз в команде "Арт-ворот", уже в эту субботу в Закхаймских воротах состоится открытие новой выставки "Неосновной инстинкт". "Твой Бро" же, резонно признавая произошедшие перемены как некую промежуточную точку отсчета, вспоминает несколько наиболее запомнившихся мероприятий "Ворот" за все время их существования.
 

Первый концерт группы "СБПЧ" в Калининграде, 10 сентября 2014 года

 
Что это было:

"СБПЧ", они же "Самое большое простое число", впервые приезжают в Калининград фактически на пике славы и выступают в совсем недавно открывшихся "Арт-воротах" еще до появления "Твоего Бро". Их концертная программа, основанная на альбоме "Я думаю, для этого не придумали слово", встречается калининградской публикой на ура. Немудрено - пластинка фактически самая успешная в дискографии "СБПЧ" и обласкана практически всеми глянцевыми и онлайн-медиа, включая ещё не усопшую печатную "Афишу". Большинство песен с альбома года, по версии "Степного волка", курируемого еще не эмигрировавшим в Эстонию Артемием Троицким, поются гостями концерта вслед за Кириллом Ивановым. Все вместе это уверенно знаменует начало новой концертной площадки, пусть с довольно паршивой акустикой и более чем прохладной в осенне-зимний период.
 
Что мы писали:
 
"Я обожаю играть перед детьми, мне нравится, когда они нам подпевают, потому что дети - это определенный показатель, они искренние, их не обманешь и насильно слушать не заставишь. Они чувствуют фальшь и открыто все воспринимают. А вот у подростков, конечно, все по-другому сейчас. Это связано со многим, с доступностью музыки, с тем, что она перестала быть таким определяющим элементом, важным культурным фактором. Сейчас есть компьютерные игры, есть кино, есть куча различных развлечений. И музыка - это просто лишь часть этого гигантского гипермаркета развлечений, в котором мы все живем и безостановочно катаемся на карусели удовольствий", – рассказал лидер группы Кирилл Иванов в интервью "Балтийскому Бродвею" перед концертом.

 
Читайте дальше на сайте "Твоего Бро".
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Антон Алиханов: Я по-настоящему мотивирован тем, что могу сделать в Калининградской области
17 января 201722:06
  12075 9
Антон Алиханов: Я по-настоящему мотивирован тем, что могу сделать в Калининградской области
В Калининграде нашли 13-летнего мальчика, пропавшего в понедельник
Фото горячей новости
15:09
  3781 3
Готовимся к рождению ребёнка: современные комплексные услуги для беременных и новорождённых
Фото горячей новости
15:00
  1602
Директор "Альты": Полиция и скорая торгуют информацией об умерших
Фото горячей новости
13:14
  3715 0
Шёл в темноте по обочине: в Гурьевске не пустили в автобус второклассника, потерявшего деньги на билет
Фото горячей новости
12:21
  9847 47

Лента новостей

Картинка
К 2020 году возле Гурьевска построят двухуровневую развязку (фото проекта)
16:45
  1 0
Картинка
В четверг на свалке в пос. им. А. Космодемьянского пройдёт отлов бродячих собак
16:34
  103 0
Картинка
В Калининграде открывается бассейн для собак (видео)
16:33
  181 0  
Картинка
"Твой Бро": как подготовиться к празднику Крещения Господня
16:28
  210 0

Авторские колонки

Фото автора
Леонид Бондарь
учитель русского языка и литературы
"Сидим до глубокой ночи": как сделать домашнее задание и не поссориться со своим ребёнком
  3658 2
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  18036 11
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo