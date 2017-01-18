В правительстве Калининградской области представили нового врио вице-губернатора по социальным вопросам
Илья Баринов. Фото пресс-службы регионального правительства
Глава Калининградской области Антон Алиханов представил правительству нового врио вице-губернатора по социальным вопросам Илью Баринова. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Баринов поделился планами, которые будет воплощать на новом посту. "Моя главная задача на ближайшие месяцы — выбор тех подходов развития социальной сферы, которые были бы наиболее подходящими для Калининградской области с учётом её уникального географического положения и исторической судьбы", — сказал чиновник.
Накануне стало известно
, что врио губернатора намерен назначить на эту должность 39-летнего Илью Баринова, который ранее работал помощником заместителя председателя правительства страны Ольги Голодец.
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