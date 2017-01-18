В правительстве Калининградской области представили нового врио вице-губернатора по социальным вопросам

Глава Калининградской области Антон Алиханов представил правительству нового врио вице-губернатора по социальным вопросам Илью Баринова. Об этом сообщает сайт регионального правительства.



Баринов поделился планами, которые будет воплощать на новом посту. "Моя главная задача на ближайшие месяцы — выбор тех подходов развития социальной сферы, которые были бы наиболее подходящими для Калининградской области с учётом её уникального географического положения и исторической судьбы", — сказал чиновник.