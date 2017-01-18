Дома на 20 улицах Калининграда остались без электричества из-за плановых ремонтов

В Калининграде в среду, 18 января, без света остались жильцы домов по 20 улицам. Кроме того, пять улиц остались без горячей воды и четыре — без холодной.
Так, без света в связи с ремонтными работами на электрощитах и подстанциях с 9:00 до 13:00 остаются дома и объекты по ул. Куйбышева, 40, 42, ул. Римской, 29, ул. Пражской, 5, 7, 38, ул. Цирковой, 20в, 24, 25, 26—32, ул. Жуковского, 9в, ул. Колёсной, 21, ул. Серж. Мишина, 40а, ул. Тихоненко, 21а—г, 23.
С 9:00 до 17:00 без света остаются жители домов по ул. Ольховой, 2—4, ул. Фабричной, 5—7,13—25, ул. Октябрьской, 22—24, пл. Октябрьской, 8—20, ул. Осиновой, 2—6, ул. Кленовой, 2—12.
С 13:30 до 18:00 электричество отключено у жильцов домов по ул. Озёрной, 32—42, 41, ул. Островского, 1а-б, ул. Луговой, 1, ул. Коммунальной, 3, 7—17, 4—18, ул. Офицерской, 1—13а, 4—14, пр-ту Мира, 96.
Кроме того, в среду для устранения повреждений сетей и замены арматуры планируются отключения от горячего водоснабжения и отопления жилых домов и административных зданий по ул. Мусоргского, 21, 21а, ул. Калужской, 10а (д/с № 52). Эти отключения запланированы в период с 9:00 до 14:00. С 9:00 до 16:00 будут отключены дома по ул. Гайдара, 111—115, 158—160.
С 9:30 до 14:00 не будет воды на ул. Гагарина, 41, ул. Заводской, 28. С 9:00 до 13:00 — на ул. Ярославской, 1—3.
Подачу холодной воды для проведения работ на внутридомовых сетях планируется отключить в домах по ул. Красносельской, 67, 76—78, — с 10:00 до 16:00. Кроме того, для проведения ремонта на 200-мм водоводе будут отключены пр-т Ленинский, 39—45а, ул. Соммера— 6—10, 13, ул. Иванникова, 1а-б, 2—4, — с 9:00 до 17:00.
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