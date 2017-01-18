В Калининграде к ЧМ-2018 появятся уличные граффити на тему футбола
Фото пресс-службы "Янтарьэнерго"
В Калининграде и городах, в которых пройдут разные мероприятия, посвящённые чемпионату мира по футболу-2018, отремонтируют более 900 энергообъектов. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго", отметив, что некоторые из них раскрасят на футбольную тематику.
Первый объект со стилистическим рисунком появился на улице Александра Невского в Калининграде в 2016 году.
Всего же в рамках подготовки к чемпионату мира в Калининградской области будут построены и реконструированы 370 километров линий электропередачи и введено 80 мегавольт-ампер новой мощности. Напомним, к ЧМ-2018 в Калининградской области обновят
все энергообъекты вдоль дорог.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.