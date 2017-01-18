В Калининграде к ЧМ-2018 появятся уличные граффити на тему футбола

В Калининграде и городах, в которых пройдут разные мероприятия, посвящённые чемпионату мира по футболу-2018, отремонтируют более 900 энергообъектов. Об этом сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго", отметив, что некоторые из них раскрасят на футбольную тематику.



Первый объект со стилистическим рисунком появился на улице Александра Невского в Калининграде в 2016 году.