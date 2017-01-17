В Калининграде до вечера не будет света на трёх улицах и в зоопарке

Во вторник, 17 января, в Калининграде будут производиться плановые отключения коммунальных услуг. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации.



До 18:00 отключили свет в Калининградском зоопарке и в домах по улицам Толобухина, 3-25; Миклухо-Маклая, 10-14; Московский проспект, 246, 250, 250а, 252.



В доме № 53 17 января отключили газ. Там производятся работы по замене участка газопровода.